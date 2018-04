Deel dit artikel:











Jan Dijkema blijft voorzitter schaatsunie ISU Jan Dijkema blijft de komende vier jaar voorzitter van de ISU (foto: KNSB)

SCHAATSEN - Jan Dijkema blijft de komende vier jaar voorzitter van de internationale schaatsunie ISU. De in Schipborg geboren schaatsliefhebber is er sinds 2016 in dienst.





De KNSB had hem opnieuw voorgedragen en aangezien er geen tegenkandidaten waren, is zijn termijn automatisch verlengd. De 73-jarige Dijkema is de derde Nederlander die de ISU leidt. Pim Mulier (1892-1895) en Gerrit van Laer (1937-1945) gingen hem voor. Dijkema heeft een duidelijke visie voor de komende tijd: "Als ISU willen wij het kunstrijden, langebaanschaatsen en shorttrack wereldwijd promoten en verder ontwikkelen. De afgelopen twee jaar hebben we veel initiatieven in gang gezet. Maar het werk is nog niet af. Ik heb een grote passie voor de schaatssport en ben verheugd om samen met onder anderen het ISU-team, de nationale federaties, de schaatsers en overige partners dit proces te voltooien."De KNSB had hem opnieuw voorgedragen en aangezien er geen tegenkandidaten waren, is zijn termijn automatisch verlengd. De 73-jarige Dijkema is de derde Nederlander die de ISU leidt. Pim Mulier (1892-1895) en Gerrit van Laer (1937-1945) gingen hem voor.