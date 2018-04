Sluipverkeer helpt niet bij vinden oplossing oversteek N375 Gijsselte-Ruinen

ASSEN/RUINEN - Er is nog geen keuze gemaakt over wat het alternatief is voor de afsluiting van de oversteek Gijsselterweg over de N375. Het sluipverkeer helpt niet bij het vinden van een goede oplossing. Dat bleek vandaag in een debat in Provinciale Staten over de oversteek.

D66 wil dat er een ongelijkvloerse kruising of een rotonde komt en diende daarvoor een motie in. De partij en omwonenden vrezen dat de provincie kiest voor het goedkoopste alternatief: afsluiten en het verkeer via de lokale Postweg omleiden naar de eerstvolgende rotonde van de N375. De motie kreeg onvoldoende steun, omdat gedeputeerde Henk Brink de Staten voorhield nog helemaal geen keuze te hebben gemaakt."De Postweg kan niet breder en heeft nu al stukgereden bermen. Zo krijg je een waterbed-effect: probleem N375 opgelost en verplaatst naar de naastliggende Postweg", schetst D66-Statenlid Jordy Tuin de gevolgen van die oplossing. "1.300 auto’s per dag maken er gebruik van. Verkeer is als water: het kiest de korte route in de verbinding Ruinen - Hoogeveen."En dat is nou net het pijnpunt voor verkeersgedeputeerde Brink. "De oversteek is een sluiproute Ruinen - Hoogeveen, het meeste verkeer komt er over in de spits. Dat verkeer hoort daar niet. Verkeer van Hoogeveen naar Ruinen hoort via de A28 en de N375 te rijden."Ondertussen wappert Tuin met 1.100 handtekeningen die bewoners hebben ingezameld. Volgens Tuin voelen ze zich onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over de oversteek. "Er zit één inwoner in de door de provincie ingestelde werkgroep."Volgens Brink zijn er wel informatieavonden geweest, maar was er weinig interesse om in de werkgroep te gaan zitten. Brink beloofde opnieuw de boer op te gaan in de omgeving. Mede door die toezegging en het ontbreken van steun hield Tuin uiteindelijk de motie aan, totdat Brink samen met de omgeving tot een definitieve oplossing is gekomen.