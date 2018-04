Deel dit artikel:











Teleurstelling in Gieten over uitblijven geluidsscherm N33 Een impressie van waar het geluidsscherm moet komen (fotomontage: RTV Drenthe)

GIETEN - Er komt mogelijk toch geen geluidsscherm langs de N33 bij Gieten. De kosten voor het geluidsscherm blijken aanzienlijk hoger te liggen dan oorspronkelijk is geraamd. Het beschikbaar gestelde budget is daardoor niet toereikend.

Geschreven door Jeroen Willems

Supermarkteigenaar Jan Abbas strijdt al jaren voor een geluidsscherm langs de noordkant van het dorp. Hij baalt behoorlijk. "Ik schrik hier van want de gemeente heeft toch iets beloofd. En de gemeente is er voor het welzijn van de inwoners van Gieten. En daar houden ze zich niet aan", aldus Abbas.



Drie keer zo duur

De gemeente had een bedrag van 350.000 euro begroot voor het geluidsscherm van twee meter hoog en 760 meter lang. De vier, door de aannemer BAM doorgerekende, varianten komen uit op een bedrag van ongeveer 750.000 euro. Als het onderhoud ook nog wordt afgekocht door de gemeente loopt dit bedrag op tot 1.300.000 euro.



Geef de moed niet op

Het grote verschil komt volgens de gemeente doordat de aanbestedingsprocedure via het rijk loopt en niet via de gemeente. Wethouder Henk Heijerman baalt er ook van, maar had dit al een beetje voorzien. "We willen nu toch kijken wat er nog mogelijk is en dat moeten we met de raad bespreken, want de raad heeft gezegd dat er een scherm moet komen. "



Heijerman draagt ook nog alternatieven aan. "Aan de binnenkant van die wal ligt een bosrand en die is van ons. Wat zou je daar kunnen doen? Ik geef in die zin de moed nog niet op", zegt Heijerman.