Na 40 jaar eindelijk weer orgelklanken in Annerveenschekanaal Het interieur van de Waterstaatskerk met de orgelpijpen (foto: Jaap Last) Het klavier van het orgel (foto: Jaap Last) De kerk in Annerveenschekanaal (foto: archief RTV Drenthe)

ANNERVEENSCHEKANAAL - Het orgel in de kerk in Annerveenschekanaal is verwaarloosd en al veertig jaar onbespeelbaar. Maar daar komt verandering in door een bijdrage van 10.000 euro van de gemeente Aa en Hunze voor de restauratie van het instrument.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

Het restaureren van het orgel stond al lang op het lijstje van Stichting Vrienden van de Waterstaatskerk in Annerveenschekanaal. "Wij willen het oorspronkelijke geluid van dit orgel laten klinken, dus we zijn ontzettend blij met deze bijdrage", aldus Jaap Last van de stichting.



Zelf had de stichting ook al een behoorlijk bedrag bij elkaar gehaald. Dit geld kregen ze onder meer bij elkaar door de verkoop van de kerk vijf jaar geleden en door een subsidieaanvraag bij de Rabobank. Met de bijdrage van de gemeente kan de restauratie beginnen.



Honderd jaar oud

Het orgel werd in 1916 in de kerk geplaatst, maar is al ouder. Tot de jaren zeventig werd het bespeeld. Toen vertoonde het al serieuze defecten. "Er is nooit geld geweest om het orgel in stand te houden", zegt Last.



Hoewel er nu nog nauwelijks geluid uit komt, ziet het orgel er volgens Last nog steeds fantastisch uit. Nu het geld voor een volledige restauratie er is, zal het een half jaar tot negen maanden duren voordat alles in volle glorie hersteld is.



Dan zal het orgel worden ingezet voor culturele activiteiten in de kerk, zoals het muzikaal begeleiden van zangkoren. Maar voor die tijd moet de stichting eerst op zoek naar een organist.