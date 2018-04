Deel dit artikel:











Stelen pak vlees levert Assenaar gevangenisstraf van 4 weken op Een man die vlees uit een supermarkt stal, moet nu van de rechter achter de tralies blijven (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - Een 47-jarige Assenaar moet vier weken de gevangenis in voor het stelen van vlees in een supermarkt in Assen. Begin april werd de man betrapt terwijl hij een pak vlees in zijn jas liet glijden.

De man is verslaafd en zwerft door Assen. Hij is al drie keer veroordeeld tot de veelplegersmaatregel ISD (Inrichting Stelselmatige Daders), een combinatie van cel en behandeling.



Inmiddels wil de man geen hulp meer. "Ik kan niet anders, omdat hij zelf niets wil", lichtte de officier van justitie haar eis voor een gevangenisstraf toe. De man zit sinds de diefstal op 9 april in de gevangenis. De rest van de straf moet hij meteen uitzitten.