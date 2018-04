Boeren maken kosten door de komst van de wolf, maar wie betaalt?

TIENDEVEEN - Sinds de wolf weer opduikt in Nederland nemen de zorgen bij schapenboeren toe. De vergoeding voor een doodgebeten schaap is volgens de boeren te laag. Daarnaast kost de schaderegeling ze veel tijd en energie.

Tijd die ze niet hebben. Het is op de boerderijen alle hens aan dek door de lammertijd. Zo ook bij schapenboer Jantinus de Groote in Tiendeveen. Hij heeft 3.500 schapen verspreid over zo'n dertig weilanden in Drenthe en zit volop in de lammetjes.Vier weken geleden kwam de wolf op bezoek bij z'n schapen in Oosterhesselen. Het beest beet vier schapen dood en vijf andere, zwangere schapen, gooiden door de stress hun lammeren eruit. Het beste zou zijn om al z'n land beter af te rasteren met meer draad. Maar dat heeft nogal wat gevolgen."Om alles opnieuw met meer draad af te rasteren heb ik twee man extra nodig. Dat kost me per jaar 120.000 euro aan loonkosten. En dat elk jaar weer. Ook heb ik hogere paaltjes nodig. Nu staan er palen van 85 centimeter en dat is niet hoog genoeg. En ik moet natuurlijk meer stroomdraad kopen. Dan kom ik makkelijk op twee ton aan kosten uit", vertelt De Groote.Het is onduidelijk wie dat moet betalen. Boeren met schade door de wolf kunnen zich melden bij bureau BIJ12 faunabeheer. Dat bedrijf werkt voor de provincie en laat schriftelijk weten dat zolang er af en toe een wolf door Nederland zwerft, het huidige protocol van kracht blijft. Dat betekent dat het gedode schaap wordt vergoed, maar preventie maatregelen niet."Als iedereen zegt dat de wolf welkom is dan ga ik hem niet tegenhouden", zegt De Groote. "Maar de wolf is voor ons wel een hele grote kostenpost. Voor een schapenboer is dat geld, om de schapen beter te beschermen, er niet." De Groote zit morgen om tafel met BIJ12.Volgens BIJ12 zijn verschillende provincies wel bezig met het opstellen van een nieuw draaiboek als de wolf zich daadwerkelijk in ons land vestigt.