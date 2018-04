Drenthe gaat zich aansluiten bij statiegeldalliantie

ASSEN - De provincie Drenthe gaat zich aansluiten bij de zogeheten statiegeldalliantie. Dat is een club van meer dan zeshonderd Nederlandse en Vlaamse organisaties, verenigingen, bedrijven en overheden die het zwerfvuil van PET-flesjes en blikjes tegen willen gaan door overal statiegeld op te heffen.

De SP in Provinciale Staten stelde aansluiting bij de alliantie voor en die motie werd statenbreed gesteund.Volgens de statiegeldaliantie belanden van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, altijd nog een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak, omdat mensen ze gewoon weggooien op het moment dat het hen zint.Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terechtkomt. Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee. Daar wordt het onderdeel van de plasticsoep, de drijvende vuilnisbelten in oceanen. Die brengt op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren. De dieren krijgen het plastic in hun maag, raken erin verstrikt of stikken.Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar. Oftewel 15,10 euro per jaar per inwoner, volgens de statiegeldalliantie.SP-statenlid Ko Vester zegt dat uit onderzoek van CD Delft blijkt dat bij het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes, het zwerfafval met 80 procent af zal nemen. Petflesjes en blikjes zijn volgens Vester prima recyclebaar.