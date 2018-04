Deel dit artikel:











Diefstal vier pakken koffie: 70 dagen cel Het stelen van koffie kwam een 40-jarige man duur te staan (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/NIEUW-DORDRECHT - Een "acuut verslavingsprobleem" zorgde bij een 40-jarige man uit de gemeente Borger-Odoorn voor een terugval.

Voor diefstal van vier pakken koffie in een supermarkt in Nieuw-Dordrecht veroordeelde de rechtbank in Assen hem tot een gevangenisstraf van 70 dagen, waarvan 36 dagen voorwaardelijk.



'Dit kan niet'

De inwoner van de gemeente Borger-Odoorn nam de pakken koffie op 11 april mee uit een supermarkt in Nieuw-Dordrecht. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Daar moet hij blijven tot hij halverwege mei in een verslavingskliniek terecht kan. Deze behandeling stond al op de planning, maar de rechter besloot hem ook op te nemen in de bijzondere voorwaarden gekoppeld aan de straf. Mocht de man de behandeling niet volgen, moet hij vijftig dagen extra de gevangenis in. Onnodig volgens de man, die naar eigen zeggen graag wil meewerken: “Want dit kan niet.”



Proeftijd

De man liep nog in zijn proeftijd vanwege een eerdere veroordeling. De rechter besloot de hieraan gekoppelde gevangenisstraf van twee weken nu niet op te leggen, maar de proeftijd met een jaar te verlengen. Ook hier koppelde hij de behandeling als bijzondere voorwaarde aan.