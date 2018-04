Aa en Hunze wil onderzoek naar gevolgen van komst windmolens

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar eventuele waardedaling van woningen en mogelijke gevolgen voor de gezondheid door de komst van windmolens.

Het nieuwe college schrijft dat in het coalitieakkoord dat vanavond met de raad wordt besproken."Dat de windmolens nu komen is duidelijk. De Raad van State heeft daarover een uitspraak gedaan, maar wij zijn daar zeker niet blij mee", zegt wethouder Henk Heijerman. "Dit onderzoek moet antwoorden geven over hoe het zit met waardedaling en hoe we dat op kunnen lossen."Er zijn in het verleden al vele onderzoeken gedaan naar de effecten van windmolens, maar toch wil het college een nieuw onderzoek. Ook als het gaat om de gezondheidsrisico's. "Dat hoort gewoon bij een gemeentebestuur dat er is voor zijn inwoners", aldus Heijerman.