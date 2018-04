Deel dit artikel:











Donderdag uitspraak over staking in streekvervoer Morgen wordt bekend of er wordt gestaakt in het streekvervoer (foto: archief RTV Drenthe)

UTRECHT - De voorzieningenrechter in Utrecht zal morgen besluiten of een staking komende maandag en dinsdag in het streekvervoer door mag gaan of niet.





Morgen uiterlijk om 16.00 uur zal de uitspraak schriftelijk bekend worden gemaakt. De vakbonden FNV en CNV willen op 30 april en 1 mei in het hele land het streekvervoer platleggen om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Maar de werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) vinden de staking onrechtmatig en eisten woensdag in een kort geding een verbod.Morgen uiterlijk om 16.00 uur zal de uitspraak schriftelijk bekend worden gemaakt.