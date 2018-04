Deel dit artikel:











'Ik hoop met heel veel cv's naar huis te gaan' De eerste bedrijvenmarkt voor studenten en bedrijven in de techniek en ICT-sector van NHL Stenden in Emmen blijkt een groot succes (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) De eerste bedrijvenmarkt voor studenten en bedrijven in de techniek en ICT-sector van NHL Stenden in Emmen blijkt een groot succes (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) De eerste bedrijvenmarkt voor studenten en bedrijven in de techniek en ICT-sector van NHL Stenden in Emmen blijkt een groot succes (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) De eerste bedrijvenmarkt voor studenten en bedrijven in de techniek en ICT-sector van NHL Stenden in Emmen blijkt een groot succes (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

EMMEN - De eerste bedrijvenmarkt voor studenten en bedrijven in de techniek en ICT-sector van NHL Stenden in Emmen blijkt een groot succes.

Geschreven door Janet Oortwijn

Ruim vijfhonderd studenten wisten de markt in het Atlas Theater te vinden. Omdat NHL Stenden, voorheen Stenden Hogeschool, in Emmen zoveel aanvragen van bedrijven kreeg voor gastlessen, besloot de hogeschool een banenmarkt te organiseren.



'Weggekaapt'

"Bedrijven in deze sector zitten echt te springen om personeel", zegt Egon van der Veer. "Het komt vaak voor dat er studenten in deze sector weggekaapt worden bij ons. Dan gaan ze werken of richten een eigen bedrijf op. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar wij zien liever dat ze met een diploma de deur uit gaan."



"Het is interessant om te zien wat voor bedrijven er allemaal zijn", zegt studente life science Kimberly Banus. "Ik kende nog niet alle bedrijven uit de regio en wil graag meer te weten komen. Ik heb mijn cv niet geprint en meegenomen, maar heb hem wel op mijn telefoon staan."



'Veel cv's'

Niet alleen grote namen als vliegtuigbouwer Fokker uit Hoogeveen en Atos uit Groningen stonden er, ook ZZP'ers en bedrijven uit Emmen zelf waren te vinden op de bedrijvenmarkt.



En of er potentiële werknemers tussen de studenten zitten? "Buiten kijf", zegt Albert Omvlee van Atos. "Ik hoop met veel cv's naar huis te gaan."



"Het is voor ons wel lastig om mensen te krijgen", vervolgt hij. "En we proberen het daarom zo aantrekkelijk mogelijk voor stagiairs te maken. Dat ze hun eigen stage-opdracht in kunnen vullen. We willen hier laten zien dat het bedrijf leuk is om te werken."



'Zichtbaar en belangrijk om samen op te trekken'

Het bedrijf waar Omvlee werkt, Atos, is ook betrokken bij de raad van advies van NHL Stenden. Dat betekent onder meer dat zij goed in de gaten houden of de hogeschool de verbinding met het bedrijfsleven goed houdt en of de opleidingen daarbij aansluiten. "Stenden is heel zichtbaar en het is belangrijk om samen te kijken hoe we onze professionals optimaal voor kunnen bereiden. En dat we samen dingen organiseren, zoals dit. We kunnen niet zonder elkaar."