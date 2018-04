Deel dit artikel:











Wat is er met Koningsdag te doen in Drenthe? Waar kun je allemaal terecht in Drenthe tijdens Koningsdag? (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

ASSEN - Op veel plekken in Drenthe kun je Koningsdag vieren. Zo wordt er in veel dorpen traditionele rommelmarkten en spelletjes georganiseerd. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven in onze provincie! Wij zetten wat tips voor je op een rijtje.

Vlooienmarkt Hoogeveen

In Hoogeveen kun je terecht voor een uitgebreide vlooienmarkt. Al vanaf 09.00 uur kun je langs de leukste spulletjes struinen. Uiteraard is er ook veel muziek te horen.



Koningsfestival in Beilen

Ook in Beilen is het groot feest op Koningsdag. Op het evenemententerrein De Hoefslag zijn er grasbaanraces, kinderattracties en is er live muziek. De entree is gratis.



Koningsdag met ontbijt in Odoorn

Wil je een gezellig en groots ontbijt op Koningsdag? Het kan in Odoorn. Bij hotel eetcafé de Stee kun je vanaf 08.00 uur terecht. Twee uur later begint de rommelmarkt en in de middag kunnen kinderen genieten van een springkussen. Ook kun je geschminkt worden en zijn er oud-Hollandse spelletjes te spelen. In de middag is er live-muziek en kun je een optreden zien van een professionele dansgroep.



Koningsfestival Assen

Assen pakt het groots aan. Dit jaar is er een uitgebreide kindervrijmarkt, optredens van Dirty Boulevard en DJ Miquell Kaidel, de grootste stormbaan van Europa, Bumping Football, een speciaal Amerikaans podium in de Torenlaan met wel vijftig Amerikaanse limousines en nog veel meer! Dit is allemaal in het centrum van de stad.



Zeskamp Zwartemeer

In Zwartemeer kun je alle oranje tompoezen eraf trainen door deel te nemen aan de zeskamp op Sportkamp De Koel. Gezelligheid en sportiviteit voeren de boventoon. 's Avonds is er een optreden van 'De Spelbrekers'.



Vrijmarkt Emmen

In Emmen is er ook een vrijmarkt in het centrum. De markt is geopend tussen 06.00 uur en 17.00 uur. De markt staat bekend om groots en gezellig te zijn. Vanwege de festiviteiten is er op deze vrijdag geen weekmarkt.



Winter in Sleen?

Ja, je leest het goed. Op 27 april is het winter in Sleen. Nou ja, niet echt natuurlijk. Het bestuur van Stichting Activiteiten Sleen (SAS) probeert ieder jaar de activiteiten rondom Koningsdag aan een thema op te hangen. Dit jaar is het programma wel heel bijzonder, want ondanks dat de winter alweer achter ons ligt, organiseert de SAS een programma in wintersferen. Compleet met een ijsbaan, zodat de schaatsen weer onder gebonden kunnen worden en in de avonduren een heus curlingtoernooi kan plaatsvinden. Verder is er een zweefmolen, springkussen en kun je genieten van après-ski muziek.



Lammetjesdag in Gasselte

In Gasselte kun je op Koningsdag lammetjes aaien. Bij de schaapskooi word je ook getrakteerd op beschuit met muisjes. Je kunt er vanaf 14.00 uur terecht.



Dit is maar een kleine greep van wat je allemaal kunt doen tijdens Koningsdag 2018. We wensen je veel plezier met wat je gaat doen!