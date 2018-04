Deel dit artikel:











Provincie gaat bijdragen aan Holocaust Namenmonument De maquette van het Holocaust Namenmonument Nederland (foto: ANP/Freek van den Bergh)

ASSEN - De provincie gaat een bijdrage leveren aan het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Het Nederlands Auschwitz Comité heeft recentelijk aangegeven nog drie miljoen euro te missen om het monument te kunnen realiseren.

De D66-fractie in Provinciale Staten heeft vanmiddag samen met de VVD en GroenLinks een motie ingediend om de provincie een bijdrage te laten leveren aan het monument. De motie werd statenbreed gesteund.



Historische betekenis

"Dit monument zal ook de namen dragen van alle tot in de Tweede Wereldoorlog in Drenthe woonachtige Joden. Onze provincie is door de moord op ongeveer 2.000 van hen en doorgangskamp Westerbork onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Holocaust", vindt D66-Statenlid Jordy Tuin.



Volgens D66 heeft het monument naast historische betekenis ook een eigentijdse en toekomstige functie. "Het draagt de waarschuwing in zich waar racisme, discriminatie en intolerantie toe kunnen leiden", stelt Tuin.



Diverse overheden in Nederland leverden al een bijdrage aan het monument.