ACV strikt Gibril Sankoh Gibril Sankoh in het shirt van FC Groningen (Foto: ANP PAUL VREEKER)

VOETBAL - Gibril Sankoh keert terug op de Nederlandse velden. De oud-voetballer van onder meer FC Groningen en Roda JC komt volgend seizoen uit voor ACV.

In Assen volgt Sankoh Marcel Seip als centrale verdediger op. Seip beëindigt zijn voetbalcarrière.



Sankoh, geboren in Sierra Leone, vluchtte in 2000 naar Nederland waar hij gescout werd door Telstar. In het seizoen 2004/2005 maakte Sankoh de overstap naar FC Groningen, waar hij in ruim vijf jaar 150 wedstrijden speelde en één keer scoorde.



Via FC Augsburg en het Chinese Henan Jianye FC, belandde Sankoh in 2015 bij Roda JC. Daar vertrok de verdediger alweer na een halfjaar voor een nieuw avontuur in China bij Meizhou Kejia FC.



ACV heeft Sankoh voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De club van trainer Fred de Boer vecht nog tegen degradatie uit de derde divisie.