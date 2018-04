CDA Hoogeveen ongerust over toekomst Ziekenhuis Bethesda

HOOGEVEEN - De CDA-fractie in Hoogeveen maakt zich zorgen over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda.

De politieke partij wil dat het college zich sterk maakt voor het behoud van de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en spoedeisende hulp in het Hoogeveense ziekenhuis."We stellen morgen in de raadsvergadering mondelinge vragen aan het college. Aanleiding voor de vragen is de concept regiovisie van Treant", vertelt CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop. In die regiovisie staat onder meer hoe Treant denkt goede zorg voor de regio te behouden."We vinden het belangrijk dat Hoogeveen een gemeente blijft waar het goed wonen, werken en leven is. Maar dat betekent ook dat als mensen professionele zorg nodig hebben. In de regiovisie zitten zaken waarover we ons zorgen maken."Als voorbeeld noemt Bisschop de concentratie van zorgmogelijkheden op één of twee ziekenhuislocaties, in tegenstelling tot de huidige drie in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.Bisschop wil van de verantwoordelijk wethouder weten of het college al een gesprek gepland heeft met Treant Zorggroep over deze concept regiovisie. "Daarnaast wil ik weten wat het college van plan is te doen om ervoor te zorgen dat de afdelingen behouden blijven voor Hoogeveen."