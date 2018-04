Hurry-Up zoekt creatieve oplossing vacature scheidend trainer Vlijm

HANDBAL - Hurry-Up hoopt over anderhalve week duidelijkheid te geven over de opvolger van Martin Vlijm. De oefenmeester van de Zwartemeerse deelnemer aan de BENE-League vertrekt.

Nog voor het einde van de BENE-League in maart liet Vlijm weten Hurry-Up na twee jaar de rug toe te keren. Een opvolger laat nog op zich wachten. "Een grote, financieel zware, hoofdtrainer, is in de situatie waarin we zitten moeilijk te behapstukken", zegt Manuel Kremer, lid van de Topsportcommissie van Hurry-Up.Eerder vanavond maakte Hurry-Up een nieuwe hoofdsponsor bekend: JD Techniek uit Emmen. Het geeft de Topsportcommissie van de club, verantwoordelijk voor de selectie, meer beweegruimte. Naast nieuwe spelers verwachten de oranjehemden snel duidelijkheid te kunnen geven over het gat dat Vlijm achterlaat. Kremer: "Ook daarin zullen we naar creatieve oplossingen moeten zoeken."De oud-doelman wordt steeds belangrijker voor Hurry-Up. Op de vraag of Kremer na het seizoen de assistent-trainer van de Zwartemeerders wordt is het lijdend voorwerp kort. "Geen commentaar", lacht Kremer. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet weet. Ik ben samen met Rudy Hoogland ‘full focus’ om de spelersgroep rond te krijgen."De deur richting Vaidas Trainavicius staat op een kier. Een week geleden leken Hurry-Up en de Litouwse spelmaker er definitief niet te zijn uitgekomen. "Toen kwam er een opening", vertelt Kremer vanuit het hoofdkantoor van de nieuwe hoofdsponsor. "Dus we zijn weer in gesprek met elkaar.""Iedereen weet hoe belangrijk Vaidas voor ons is. We willen hem enorm graag houden, maar hebben als club bepaalde grenzen. Binnen twee of drie dagen komt er een definitieve ja of nee", besluit Kremer.Trainavicius is in gesprek met een Nederlandse en Belgische club uit de BENE-League.