Hurry-Up presenteert nieuwe hoofdsponsor: ruimte voor versterkingen De hoofdsponsor op het shirt van Hurry-Up (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft een nieuwe hoofdsponsor. Met ingang van het nieuwe seizoen draagt de club uit de BENE-League de naam JD Techniek Hurry-Up. Het geeft de club uit Zwartemeer meer middelen de selectie te versterken.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Met een grote glimlach maakte voorzitter Hendrikus Velzing, in het hoofdkantoor van de nieuwbakken hoofdsponsor in Emmen, het nieuws bekend. "Je hebt meer middelen om op het niveau van vorig seizoen te komen", vertelt Velzing. "Het liefst bij de laatste vier van Nederland. Ik hoop na vandaag dat we weer vertrouwen uitstralen naar andere sponsoren toe."



Magneet

Manuel Kremer, lid van de Topsportcommissie van de Zwartemeerse club, krijgt met de bekendmaking meer beweegruimte de selectie op kracht te krijgen. "We hebben onze kosten prima onder controle. Dit is voor ons extra geld dat beschikbaar is voor nieuwe spelers. We kunnen iets meer", laat Kremer weten.



"We zijn enorm creatief bezig om spelers hier naartoe te halen", gaat hij verder. "We willen in combinatie met werk en studie een totaalpakket aanbieden. Het verhaal dat Tim Remer hierheen komt werkt als een magneet. Spelers vinden het opeens interessant met zo’n ervaren speler in het veld te staan."



Linkeropbouwer

Tijdens de sponsorpresentatie sprak voorzitter Velzing een Europese wens uit. De oranjehemden onderzoeken financiële mogelijkheden zich weer in te schrijven voor een Europees toernooi. "Dat zou geweldig zijn", laat de preses los. "Dat we de sporthal in Angelslo weer vier keer vullen. Dat is qua uitstraling in Drenthe uniek."



De komende weken richt de Topsportcommissie alle pijlen op het versterken van de selectie. Zo is Hurry-Up op zoek naar een linkeropbouwspeler. "We zijn in gesprek met veel spelers. En dan hebben we nog niet eens de buitenlandse spelers benaderd. Dat is voor ons stap drie. Als we geen Nederlandse talenten kunnen vinden, zullen we daar naartoe moeten", aldus Kremer.