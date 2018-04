Liefhebbers van vallende sterren moeten komende nachten wakker blijven

ASSEN - Wie vannacht een vallende ster wil zien, moet zeker wakker blijven. Bij één zal het hoogstwaarschijnlijk niet blijven, want er wordt een overvloed aan voorbij schietende sterren verwacht.

Elk jaar in april kruist de aarde de baan van de Lyriden, een meteorenzwerm die 2.600 jaar geleden al werd opgemerkt. De bron van de zwerm is komeet 'C/1861 G1 Thatcher'. Volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga ziet het er naar uit dat de weersomstandigheden gunstig zijn. "Vannacht is het dus een goed moment om naar boven te kijken."Het maximum van de meteorietenregen was afgelopen maandag, rond 03.45 uur. Er waren ieder uur ongeveer tien meteoren van deze zwerm zichtbaar. Tot en met vrijdag kun je de vallende sterren zien.Informatie over de zwem, zoals handige tijdschema's, vind je op deze speciale website