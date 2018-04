Deel dit artikel:











Assen wil lobby voor compensatie NAM-banen Het NAM-gebouw in Assen (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - Assen wil een stevige lobby, om de vele banen te compenseren die in de provinciehoofdstad op het hoofdkantoor van de NAM verdwijnen, door het terugdraaien van de gaswinning.

Geschreven door Margriet Benak

Dat staat in het concept-coalitieakkoord van ChristenUnie, Stadspartij PLOP, VVD en GroenLinks, dat vanavond is voorgelegd aan de andere partijen.



Weer 'Langman-akkoord'

"Voor de NAM-opgave zetten we in op een gezamenlijke lobby van het Noorden richting het Rijk met als doel compensatie: financieel of door nieuwe werkgelegenheid. We streven in deze naar een 'Langman-akkoord' voor Assen en de regio", aldus de coalitiepartijen.



In de negentiger jaren kreeg het Noorden een pot met miljarden van het Rijk, op advies van oud-minister Harry Langman, om de flinke achterstand in werkgelegenheid weg te werken. Het zorgde voor duizenden banen.



Sluiting mijnen

Volgens de Asser coalitie verdwijnt met het terugschroeven van de gaswinning veel hoogwaardige werkgelegenheid uit de stad, want er zitten honderden medewerkers op het hoofdkantoor van de NAM in Assen.



"De omvang en impact is te vergelijken met destijds de sluiting van de mijnen in Limburg. Het ‘opvangen’ van het dreigende verlies van werkgelegenheid bij de NAM is een grote opgave", zeggen de partijen, die daarom uit zijn op een stevig compensatieplan. In een gezamenlijk lobby met onder meer provincie, ziet Assen kansen voor werkgelegenheid die de energietransitie oplevert.



Toeristische banen

Meer werkgelegenheid naar Assen halen speelt verder een grote rol in het concept-coalitieakkoord. Naast meer acquisitie om bedrijven te trekken, willen de collegepartijen ook stevig inzetten op toeristische banen met doorontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT-Circuit, met ondernemers en provincie.



"Snelheidssporten als de TT en in de toekomst mogelijk ook Formule 1 bieden veel kansen voor recreatieve activiteiten in dit gebied, zoals ijssport, wellness, zwemmen, outdoor, motor en autosport", aldus de partijen.



Outlet afwachten

Als het gaat om de OutleTT, wacht Assen het besluit over de nieuwe omgevingsvisie van september af dat Provinciale Staten dan officieel nemen. "Ook al lijkt een meerderheid voor het outletcentrum er niet in te zitten, we zullen het moeten afwachten", stelt CU-voorman Bert Wienen, "maar als het daar definitief nee blijft, dan is het ook klaar. Want ook in Assen ligt de politieke verhouding nu anders."



Autovrij winkelhart

Verder wil de coalitie versneld aan de slag met de binnenstad. Ze wil zo snel mogelijk naar een compacter winkelhart rond het Koopmansplein, geen autoverkeer meer in het kernwinkelgebied, en de aanloopstraten met verkeersoverlast worden autoluw door meer ruimte te geven aan wandelaars en fietsers.



Gratis straatparkeren in de avonduren en op zondag moet na overleg met ondernemers uiterlijk 1 januari weer van kracht worden, behalve op de vrijdagavond. Ook krijgen fietsers van de wijken naar de stad ruim baan, en wil Assen deze bestuursperiode de fietssnelweg richting Groningen klaar hebben.



Stadsbouwmeester

Omdat wonen in de binnenstad zal toenemen, in plaats van winkels, wil de coalitie een meer leefbare, groene herinrichting van de binnenstad. Om de kwaliteit te bewaken van het stadshart, en ook de historische aanblik, denken ze aan een stadsbouwmeester.



Op 14 mei klaar

Het concept-coalitieakkoord verschijnt nog deze week op de website van Assen, zodat inwoners er via internet op kunnen reageren. Op 7 en 8 mei zijn er inloopbijeenkomsten waar mensen kunnen reageren. CU-voorman Bert Wienen denkt dat het definitieve akkoord een week later klaar is. Donderdag 17 mei zal dan het nieuwe college geïnstalleerd worden, met de wethouders Harmke Vlieg (CU), Janna Booij (Stadspartij PLOP), Gea Smith (GroenLinks) en Roald Leemrijse (VVD).