Bewoners in Westerbork aan zet over herinrichting

WESTERBORK - Buurtbewoners in Westerbork maakten vanavond kennis met de plannen van de gemeente. De inwoners werden om hun mening gevraagd voor de herinrichting van het tracé.

De herinrichting van het traject van Westeinde tot Oosteinde is één van de laatste projecten die van de structuurvisie van Westerbork. Naar aanleiding van de versie die vanavond is gepresenteerd, wordt door de gemeente een definitief plan opgesteld. De bewoners zijn blij dat ze mee mogen denken, al hadden sommigen wel kanttekeningen en vonden ze de keuze beperkt. "Volgens mij weet de gemeente al heel goed wat ze wil", vertelt een bewoonster.De herinrichting van de weg van Oosteinde naar Westeinde is volgens projectleider Albert Lubbinge nodig. "In de loop van de jaren is die weg wat verpauperd. We gaan nu wat meer aandacht besteden aan het groen, dat verwaarloosd is. Er is in dit plan bovendien duidelijk gekozen voor een plek voor de fietser. Westerbork wil zich profileren als een toeristisch dorp en we willen met dit plan met name de fietser welkom heten."Bewoners mogen meedenken over de maximale snelheid die wordt gehanteerd, de soort stenen die de weg moet hebben en welke bomen langs de weg moeten komen te staan. De meningen over de avond zijn verdeeld, al is iedereen het wel eens dat ze blij zijn dat ze zijn uitgenodigd. "Ik vind het niet meer dan logisch dat wij meedenken, wij moeten er immers naar kijken", vertelt een bewoonster.Iedere bewoner had zijn eigen aandachtspunt. De één vond de bomen langs de weg belangrijk, de anderen het uitzicht of de praktische uitvoering. "Met meedenken voorkom je dat de gemeente nog een keer met rode stoepen aan komt zetten. Overal in het land zijn fietsstroken rood en hier besloten ze eerder de stoepen rood te maken, dat was onhandig en dat willen we nu voorkomen," vertelt een andere bewoner.Het besluit over de maximumsnelheid had de meeste verdeeldheid. Lubbinge is niet bang om bewoners een besluit te laten maken over veiligheid. "De één heeft bij 50 kilometer per uur een gevoel van veiligheid en die vindt 30 kilometer per uur niks en andersom is het ook zo. Daar wordt heel verschillend over gedacht."Wethouder Gerard Lohuis heeft wel zijn voorkeur. "Als je kijkt naar de impact van een 50- of 30-kilometerweg dan is het verschil groot. Bij een aanrijding is het effect drie keer zo groot. Als je dan kijkt naar het nieuws van vandaag dat fietsers vaak verkeersslachtoffer zijn, dan zou ik het wel weten. De snelheid hebben we dan wel open gelaten. Wel hebben we bewust nagedacht over dat de fietsstroken bij elkaar breder zijn dan de weg. De automobilist wordt dan verplicht om op de situatie in te spelen. Ook de verschillende kleuren steen spelen hierbij een rol."Dat bewoners mee mogen denken over de plannen zorgt volgens Lubbinge niet voor oponthoud. "Het betekent dat het proces zelfs nog wat korter kan, want nu weet je hoe mensen erover denken. Als je dit nu niet meeneemt, dan hoor je later de kritiek en dan kun je weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Dit proces, om mensen vanaf het begin af aan mee te laten denken, dat werkt het beste."De gemeente is in Westerbork op dit moment nog bezig met het afronden van het Weezelplein. Eind dit jaar of begin volgend jaar hopen ze te kunnen starten met het uitvoeren van het project.