'Het Atlas Theater is niet het theater van Wildlands, maar van heel Emmen'

EMMEN - Het Atlas Theater in Emmen richt een eigen bv op. De voorbereiding voor de oprichting daarvan is in volle gang.

"Het is niet het theater van Wildlands, maar van heel Emmen", zegt Wildlands-directeur Frankwin van Beers, die ook de scepter zwaait over het theater. Het Atlas Theater valt namelijk onder Wildlands Adventure Zoo.De voornaamste reden van de oprichting is om het pensioen van de medewerkers die zijn meegegaan vanuit Theater de Muzeval. "Dat heeft met een juridische constructie te maken", aldus Van Beers. "Zij hebben een andere pensioenregeling dan de medewerkers van het park."Voor de inwoners van Emmen verandert er niks. Maar het theater moet met de bv op papier een eigen gezicht krijgen, vindt Van Beers. "Het moet hét theater van Emmen zijn en die moet in één adem genoemd worden met die van Zwolle, Assen en Hoogeveen."Daarnaast blijft de constructie met moederbedrijf Wildlands hetzelfde, ook op financieel gebied. Een verlies van het theater drukt dan op de winst van Wildlands, of andersom.Het theater leed vorig jaar 771.000 euro verlies en dit jaar wordt er rekening gehouden met een negatief resultaat van 865.000 euro. Doordat er vanuit gegaan wordt dat Wildlands winst maakt, schrijft het bedrijf net zwarte cijfers van 4.000 euro in 2017 en naar verwachting van 9.000 euro in 2018.De negatieve resultaten van het theater zijn te wijten aan onder meer hoge kosten aan huisvesting. Daarnaast kunnen de inkomsten aan zaalverhuur en congressen beter, erkent de directeur. "Dat moet nog groeien en beter worden. We hadden bijvoorbeeld het IPO-congres en het congres voor dierentuindirecteuren uit Europa. Dat zijn juweeltjes, het is luxe als je daar één per jaar van hebt."De bekendwording van de oprichting van een aparte bv, daags nadat de negatieve resultaten van het theater bekend werden, is toeval, zegt Van Beers. "Met de negatieve resultaten hadden we allang rekening gehouden en de oprichting van de bv speelt ook al langer."