Assen in Iraanse sferen in aanloop naar tentoonstelling Drents Museum

ASSEN - De Nieuwe Kolk in Assen was vanavond in Iraanse sferen. De speciale avond werd georganiseerd in aanloop naar de nieuwe tentoonstelling van het Drents Museum: Iran – Bakermat van de Beschaving.

Er was een Iraans buffet waaraan Iraanse bewoners van het azc in Assen meewerkten. Ook Shirin Azadnia uit Vries hielp mee. "De basis voor Iraans eten is rijst. Vaak komt er dan lamsvlees of gehakt bij, met groenten. Het verschil met Nederland is dat wij geen aardappelen bij het eten hebben", zegt ze.Shirin woont sinds 16 jaar in Nederland en is toen meteen in Drenthe gaan wonen. "Het is wel heel fijn om op zo’n avond als vanavond weer even met je landgenoten te zijn. Ik mis Iran vooral met Nieuwjaar en verjaardagen, maar we hebben nu hier ons leven met de kinderen en ons werk", vertelt Shirin.Het Drents Museum organiseert de Iraanse avond samen met De Nieuwe Kolk. "Voor ons is het echt de aftrap van de campagne voor de nieuwe tentoonstelling over Iran", zegt campagneleider Paul Klarenbeek van het Drents Museum."De Nederlands Iraanse theatermaker Saman Amini treedt vanavond op in De Nieuwe Kolk, dus dat is een mooi moment om deze avond te organiseren. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de tentoonstelling. Het ontwerp is bijna klaar. De objecten komen een paar weken voor de opening van de tentoonstelling naar Assen", zegt Klarenbeek.De tentoonstelling moet in drie weken tijd worden opgebouwd. "We gaan de grote zaal ombouwen tot een Perzische bazaar. In Iran is een bazaar een prachtig palet van kleuren, kraampjes en koopwaar. Die setting gaan we overbrengen naar Assen", aldus Klarenbeek.Ook burgemeester Marco Out van Assen at vanavond een hapje mee. "Ik heb heel lekker gegeten. Ik ben nog nooit in Iran geweest, net als vele Assenaren denk ik. Met de nieuwe tentoonstelling wordt die wereld naar Assen gehaald. Het ziet er echt veel belovend uit en daar ben je als burgemeester best een beetje trots op."De tentoonstelling over Iran is vanaf 17 juni in het Drents Museum te zien.