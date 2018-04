Deel dit artikel:











Apollo Group uit Coevorden dingt mee om Koning Willem 1 Prijs Claudia van den Pol van Apollo Group uit Coevorden (foto: Apollo Group)

COEVORDEN - Mooi nieuws voor Apollo Group uit Coevorden. Het bedrijf, dat transportsystemen ontwikkelt voor bedrijven, is genomineerd voor de Koning Willem 1 Prijs, voor de beste ondernemingen van Nederland.

"Een enorme eer dat we als finalist genomineerd zijn", zegt directeur Claudia van den Pol. "In ondernemersland is dit een heel prestigieuze prijs." Het familiebedrijf bestaat 171 jaar. Van den Pol is de 'trotse' zesde generatie. "We vertegenwoordigen veel landen over de hele wereld. Bijvoorbeeld internationale spelers als Coca Cola en Heineken."



Er zijn verschillende redenen waarom Apollo Group tussen de finalisten staat. De jury let onder meer op durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen, vertelt Van den Pol, bij wie de telefoon na het nieuws roodgloeiend stond. "Dat zegt wel iets over de prijs. Het opent deuren. Helemaal omdat het verbonden is met het Koningshuis."



Koningin Maxima is betrokken bij de Koning Willem 1 Prijs. "Ik heb begrepen dat ze goed op de hoogte is van de betreffende bedrijven en dat ze mee heeft vergaderd over welke bedrijven als finalist moesten worden benoemd", zegt Van den Pol. "Ook heb ik gehoord dat ze zelf de prijs uitreikt." Deze uitreiking vindt plaats op 28 mei in Nijmegen.