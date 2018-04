Minder meldingen van discriminatie in het Noorden

ASSEN - Vanuit Noord-Nederland is het afgelopen jaar 774 keer melding gemaakt van discriminatie, blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017. Vorig jaar waren dat er nog 867. Van alle meldingen in het Noorden afgelopen jaar, kwamen er 158 uit Drenthe.

De meldingen zijn gedaan bij de politie, discriminatiemeldpunten en bij het College voor de Rechten van de Mens.Verreweg het vaakst - in veertig procent van de gevallen - zouden mensen zijn gediscrimineerd vanwege hun herkomst of huidskleur. Bij de politie kwamen hierover iets meer meldingen binnen, bij discriminatiemeldpunten blijft het aantal meldingen nagenoeg stabiel.Ook is een stijging te zien in het aantal meldingen van discriminatie vanwege een handicap of een chronische ziekte. Daarnaast komen meer meldingen binnen van zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie van transgenders.Discriminatie vindt vaak plaats op de werkvloer.De Monitor Discriminatie 2017 is hier te lezen