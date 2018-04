Stelling: Koningsdag vier ik in het oranje

ASSEN - Morgen is het Koningsdag en dus kleurt ons land weer oranje. Allerlei versierselen worden uit de kast gehaald of worden aangeschaft om deze dag extra jeu te geven.

Drie op de tien Nederlanders is bereid om de portemonnee te trekken voor een cowboyhoed, slingers, schmink, of andere feestelijke producten. Deze groep geeft hier gemiddeld 26 euro per persoon aan uit. Dat meldt de Telegraaf, na uitkomst van een onderzoek van ING, waaraan vierduizend Nederlanders van achttien jaar en ouder meededen.