Deel dit artikel:











Zo scoor je pareltjes op de vrijmarkt ''Scheepslampen? Laten liggen, dat is prut." (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

DWINGELOO - Op Koningsdag worden door het hele land vrijmarkten gehouden. Maar hoe weet je of iets veel waarde heeft?

Geschreven door Robert Jansema

Bert Veldhuis heeft aan de rand van Dwingeloo zijn eigen kringloopwinkel. In 'De Siepel' verkoopt hij naast huis-tuin-en-keukenspullen ook veel antiek en curiosa.



Meenemen!

"Oud speelgoed scoort altijd goed. Een oud driewielertje is wel meer waard dan een paar tientjes", vertelt de kenner. ''Wat ook goed scoort zijn oude langspeelplaten, want vinyl komt terug! Vooral de rock-lp's uit de jaren '70 en '80 kun je goed doorverkopen. Meenemen dus", vertelt Bert.



"Wie om 05.00 uur uit bed stapt, heeft het geluk om antiek te scoren. Antiek herken je aan de vorm. Als een oud glas bijvoorbeeld oneffenheden bevat, kun je er vanuit gaan dat het antiek is. Bij oude kastjes moet je goed opletten dat het niet is gemaakt van spaanplaat, maar dat het echt een authentiek product is", aldus de kenner.



"Er is ook veel vraag naar oud emaille. Dus zie je oude reclameborden, emmers of bakken voorzien van een laag emaille? Meenemen!''



Laten liggen!

"Op een vrijmarkt ligt natuurlijk ook heel veel prut. Denk bijvoorbeeld aan oude strijkijzers of hanglampen. Ook beschilderde borden, die lijken op Delfts blauw, kun je beter laten liggen. Wat ook niet meer kan, zijn aquarelletjes. Laten liggen dus", aldus Veldhuis.



Bert sluit af: "Voor alles geldt: als je voordelig inkoopt, kun je het ook weer goed verkopen."