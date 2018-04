Hennepafval gedumpt in Eexterveen en Gieten

Twee keer is er deze week afval gedumpt in de gemeente Aa en Hunze (foto: Politie Aa en Hunze/Twitter)

EEXTERVEEN - In Eexterveen heeft de politie gisteren een lading hennepafval gevonden.

Het spul lag gedeeltelijk in de berm en in de sloot langs de Elzemaat.Eerder deze week vonden agenten ook hennepafval in Gieten, aan de Noordveensedijk. De politie vraagt mensen die meer weten over de dumpingen, om contact op te nemen.