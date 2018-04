Deel dit artikel:











Museum Collectie Brands wil doorgroeien naar 10.000 bezoekers Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht wil een kwaliteitsslag maken (foto: RTV Drenthe)

NIEUW-DORDRECHT - Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht wil meer aansprekende tentoonstellingen, meer arrangementen en activiteiten.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het is de bedoeling dat het museum doorgroeit naar een semi-professioneel erfgoedmuseum. Collectie Brands krijgt daarom 60.000 euro subsidie van de gemeente Emmen.



Erfgoed en musea beter zichtbaar

De afspraken over die subsidie zijn in principe voor vier jaar gemaakt en vloeien voort uit de Cultuurnota van de gemeente Emmen. Emmen wil zijn musea en erfgoed meer zichtbaar maken.



Sinds de oprichting van het museum in 2011 gebeurde alles op vrijwillige basis en zonder betaalde krachten. Met de subsidie kan Collectie Brands twee medewerkers in dienst nemen. Een conservator gaat twintig uur per week aan de slag en een pr- en communicatiemedewerker voor drie dagen.



Stijgen in bezoekersaantallen

Het is de bedoeling dat Collectie Brands de komende jaren gaat groeien naar 10.000 bezoekers. "We zaten in het openingsjaar op 5.000 bezoekers en vorig jaar hadden we een dieptepunt met 3.000 mensen. Nu willen we weer opkrabbelen", verklaart voorzitter Hank Peters. Over vier jaar wil het museum op een bezoekersaantal van 10.000 mensen zitten.



Het museum deed onderzoek naar de herkomst van de bezoekers. Het overgrote deel van de mensen komt uit de eigen provincie, maar ook uit Zuid-Holland. "We weten ook niet hoe dat komt", lacht Peters. "Maar nu weten we waar we mensen moeten aanspreken."



'Behoorlijke opgave'

De conservator zal de kwaliteit in de vaste collectie en tentoonstellingen verbeteren. Ook wordt de samenwerking met andere musea gezocht, onder meer in Duitsland. De omvangrijke verzameling van verzamelaar Jans Brands vormt de basis van het museum. Deze collectie vertelt veel over de geschiedenis van Drenthe en de Drentse Veenkoloniën.



"Er zijn op een gegeven moment ook spullen van Brands die we niet meer laten zien", zegt de voorzitter. "Want er kwamen mensen, die zeiden 'wauw' bij de collectie, liepen een rondje en gingen weer weg. Dat is niet de bedoeling. We willen dat mensen blijven. We hebben een behoorlijke opgave."