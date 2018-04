Deel dit artikel:











Vos uit Meppel maakt kunst voor de koning Niels Vos uit Meppel mag morgen zijn kunstwerk aanbieden aan koning Willem-Alexander (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Niels Vos (30) mag morgen in Groningen zijn zelfgemaakte kunstwerk De Kroon aanbieden aan koning Willem-Alexander. Vos heeft een sculptuur van de kroon gemaakt op dagbesteding De Kombuis van Promens Care in Meppel.

Geschreven door Dylan de Lange

Voor Promens Care uit Drenthe en NOVO uit Groningen, beide zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, is een moment langs de route van de koning ingelast.



Cadeau van speksteen

Hierop werd er voor cliënten de wedstrijd 'Maak een cadeau voor de koning' uitgeschreven. De winnaar mag dit cadeau persoonlijk aan koning Willem-Alexander overhandigen. Uit ruim tweehonderd inzendingen is het kunstwerk van Vos gekozen: een sculptuur van de kroon.



"Het is gemaakt van speksteen", legt de kunstenaar uit. "Dat heb ik verwerkt tot een kroon. Hij is okerbruin en heeft veel rondingen. Het koningshuis is chic, dat heb ik geprobeerd toe te voegen aan de kroon. Helaas kun je hem niet daadwerkelijk opzetten, daar was net te weinig tijd voor. Daarom staat hij nu op drie staven boven een blok beton."



Kunstwerk bekijken?

Vos vindt het erg spannend om de koning te ontmoeten. "Ik heb wel veel zin in, maar ik durf het eigenlijk helemaal niet", lacht hij. Wat hij tegen de koning wil zeggen? "Ik wil hem vragen waar hij de kroon neer gaat zetten en of ik hem later daar mag bekijken, maar ik ben bang dat hij dat niet toezegt."



Jury

In de jury van de wedstrijd zaten Andreas Blühm, de directeur van het Groninger Museum, kunstenares Marte Röling, en René Paas, de Groninger commissaris van de koning.



De overige werken worden tot 1 juli tentoongesteld in het gebouw van NOVO Kunst aan de Akeleiweg 204 in Groningen. De cadeaus worden gefotografeerd en in boekvorm aangeboden aan de koninklijke familie.