Theaterschool Loods13 verhuist naar oude dierentuin Emmen Het Aziëhuis in het Rensenpark wordt verhuurd aan Loods13 (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Theaterschool Loods13 gaat verhuizen naar de oude dierentuin in Emmen, tegenwoordig het Rensenpark.

Geschreven door Janet Oortwijn

De theaterschool betrekt het Aziëhuis, waar voorheen kangoeroes, kleine krokodillen en slangen te zien waren.



Van anti-kraak naar vaste locatie

"Dit is een fantastische locatie", aldus artistiek directeur Eva Wortmann. Op dit moment zit Loods13 aan de Flintstraat, in een anti-kraakconstructie in het oude schoolgebouw van het Drenthe College.



Daar groeit de theaterschool uit haar jasje en ook gaan projectontwikkelaars Peter van Dijk en Jaap ten Hoor op die locatie aan de slag met studio's voor jongeren.



"Hier kunnen we bijvoorbeeld ruimtes verhuren, maar ook doorgaan met de oude lessen", zegt zakelijk directeur Iris Offringa. "We hebben nu heel veel loze ruimte."



Meer oppervlakte en mogelijkheden

Het nieuwe pand voor Loods13 is 700 vierkante meter en daarmee bijna 300 vierkante meter groter dan de huidige locatie. "We hebben nu veel meer mogelijkheden. We kunnen er zowel voorstellingen geven, als repeteren nu. Ook is de locatie ideaal, vlak bij het station." De nu tachtig leerlingen komen uit heel Zuidoost-Drenthe en reizen voornamelijk met het openbaar vervoer naar de theaterschool.



Het is de bedoeling dat Loods13 begin september opent in het Aziëhuis. De eerste uitbreidingen staan al op stapel: ieder laatste weekend van de maand gaan de deuren open voor jeugd, in combinatie met workshops en een voorstelling. Met de Kerst wordt uitgepakt met een familievoorstelling.



Gesprekken met Atlas Theater

Ook keek de theaterschool naar een plek in het Atlas Theater. "Maar dat was heel moeilijk, omdat zij gewoon geprogrammeerd zijn", aldus Wortmann. Wel zijn er gesprekken tussen beide partijen geweest. "Ze waren heel enthousiast. En we wilden in de kleine zaal optreden, maar daar was al een voorstelling."



Verbouwing

Er moet nog wel wat aangepast worden in het Aziëhuis. Die kosten, tussen de 100.000 euro en 200.000 euro, neemt de gemeente voor haar rekening. Het pand is eigendom van de gemeente en Loods13 gaat deze in eerste instantie voor een jaar huren.



Vol

Met de komst van Loods13 in het Rensenpark, zit de laatste bruikbare ruimte vol. "Daar zijn we blij mee", aldus wethouder Jisse Otter.