Jubileum Drentse Wandel 4-daagse zorgt voor extra aantal deelnemers (foto: pixabay.com)

ODOORN - Een extra feestelijke editie van de Drentse Wandel 4-daagse dit jaar. Het wandelevenement wordt voor de dertigste keer georganiseerd.

Deze mijlpaal resulteert in 30 procent meer inschrijvingen. Voor de Kennedymars, waarbij 80 kilometer wordt afgelegd, is het aantal deelnemers zelfs met bijna de helft toegenomen.



Traditiegetrouw worden de eerste stappen van de vierdaagse op Hemelvaartsdag gezet, die dit jaar op 10 mei valt. Omdat dit jaar een speciale editie is, wordt er dagelijks een route van 15 kilometer aan afstanden toegevoegd. Dat is naast de gebruikelijke afstanden van 10, 20, 30, en 40 kilometer.



Onder de deelnemers zijn tientallen wandelaars die alle edities van de Drentse Wandel 4-daagse hebben gelopen. Zij en de rest van de deelnemers worden op de laatste wandeldag verwelkomd door dweilorkest Oringer Kapel. De Drentse Wandel 4-daagse is van 9 tot en met 13 mei.