Ruim acht ton op de plank voor tuinbouw in Emmen Nog acht ton subsidie beschikbaar voor tuinbouwgebied Emmen (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Er is nog acht ton subsidie over voor de tuinbouwsector in de gemeente Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

In 2016 is er 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie Drenthe (400.000 euro) en de gemeente Emmen (800.000 euro) voor het tuinbouwgebied.



Met deze regeling kunnen tuinbouwbedrijven subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld nieuwbouw van kassen, sloop, herbouw en verduurzaming. De gemeente heeft als subsidieverplichting opgenomen dat bedrijven actief op zoek moeten naar werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen periode hebben vijf mensen op deze manier een nieuwe baan gevonden.



Van de 1,2 miljoen euro die beschikbaar is gesteld, is nog bijna acht ton over. Daarom is de regeling verlengd door het college van B&W van Emmen tot eind 2019.



Sinds de start van de regeling zijn er vier grote subsidieverzoeken ingediend. Hierdoor is inmiddels bijna vier hectare aan nieuwe kassen in het gebied gebouwd. Volgens de gemeente hebben nieuwe aanvragers zich al gemeld voor subsidie.