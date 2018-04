Emmen kampt met parkeertekort: extra plekken in de maak

Deel dit artikel:











EMMEN - In de wijk Angelslo in Emmen worden deze zomer 165 extra parkeerplaatsen aangelegd.

Honderd nieuwe parkeerplaatsen komen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo. In de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en Husingecamp komen 65 extra parkeerplaatsen.



'Autobezit lag vroeger lager'

"Angelslo is ontworpen in de jaren zestig toen het autobezit veel lager was dan nu", verklaart wethouder René van der Weide. "Er wordt geparkeerd op trottoirs en op gazons die onlangs opgeknapt zijn. Naast frustratie bij de bewoners, zorgt dit ook voor onveilige situaties."



Ook in andere wijken, Angelslo als eerst

Een tekort aan parkeerplaatsen is een bekend probleem bij de gemeente Emmen. Emmen onderzoekt of in andere dorpen en wijken deze knelpunten ook kunnen worden aangepakt. Er wordt gestart met Angelslo, omdat de parkeerdruk daar het grootst is.



De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal zijn niet alleen bedoeld voor het winkelend publiek. Ook de bezoekers van de Marke, de Cluft, de sporthal, de Moskee en het Marokkaanse gebedshuis kunnen hier hun auto kwijt.



Wanneer af?

Hoe het een en ander eruit komt te zien, wordt overlegd met de ondernemers, EOP en vastgoedeigenaren. De gemeente streeft ernaar om in de zomer met de werkzaamheden in de woonstraten te kunnen beginnen. De parkeerplekken tussen de sporthal en het winkelcentrum zijn naar verwachting voor volgend jaar zomer af.