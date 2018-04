Deel dit artikel:











Extra startvak voor 250 deelnemers tijdens Color Run in Emmen De eerste editie van de Colorrun in Emmen (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Er komt een extra startvak voor 250 deelnemers voor de Color Run in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

De eerste beschikbare kaarten waren razendsnel uitverkocht, volgens mede-organisator Johan Wachtmeester.



"We gaan hopelijk met vier startvakken van start", zegt hij. De tweede editie van de Color Run staat gepland in het tweede weekend van juli. Wachtmeester hoopt op duizend deelnemers.



Poeder

Tijdens een Color Run worden deelnemers, meestal in witte kleding, 'bekogeld' met verf. Het fenomeen Color Run raakte vorig jaar in opspraak, toen het RIVM waarschuwde dat de poeders brandbaar kunnen zijn of gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.



In Emmen is de 'verf' honderd procent biologisch. Het is een combinatie van gekleurd maizenapoeder en bakmeel.



Start en finish waarschijnlijk in oude dierentuin

Als de gemeente het goed vindt, begint én eindigt de Color Run in de oude dierentuin. Vorig jaar was dat voor de ingang van het oude dierenpark. Na de run is een optreden van een DJ en zijn er foodtrucks. "Het wordt geen vreet- of zuipfestijn."



De Color Run heeft een hoofdsponsor gevonden in de naam van alleeninkt.nl. "Dat biedt ons meer mogelijkheden", zegt Wachtmeester. "We kunnen bijvoorbeeld een DJ met naam inhuren."



Verwarring over start

Vorig jaar was de start op één moment en konden deelnemers tussen 10 uur en half 12 starten. "Toen ontstond er verwarring bij mensen die kwamen kijken om kwart voor elf en zich afvroegen wanneer er weer een start was", legt Wachtmeester uit. "Daarom hebben we nu vier startvakken, zodat mensen die komen kijken, vier keer een start kunnen zien."



Centrum schoonmaken

Na de run wordt de poeder door de organisatie opgeruimd, volgens afspraken met de gemeente Emmen. "We hopen dat het mooi weer blijft en dat het daarna drie dagen regent", grapt Wachtmeester. "Nee, daarna komt er een grote trekker met giertank met water die alles wegspoelt."