Drentse burgemeesters bezig met nieuwe regels volgens 'aso-wet'

HOOGEVEEN - Veertig keer per jaar is er in Hoogeveen sprake van woonoverlast en tien keer per jaar loopt dat ernstig en herhaaldelijk uit de hand. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe verordening op grond van de zogenaamde asowet die Hoogeveen wil invoeren.

Geschreven door Hielke Meijer

Bij woonoverlast gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast of hevige stank. Of het gaat om honden of andere huisdieren die omwonenden ernstig hinderen. Maar het kan ook gaan om vervuiling of verwaarlozing van de woning of bijvoorbeeld intimidatie van buren en anderen vanuit de woning.



Afgelopen jaar heeft de overheid daarvoor de Wet Aanpak Woonoverlast ingevoerd die bekend is komen te staan als de aso-wet. Drentse gemeenten zijn druk bezig die wet in de plaatselijke verordening uit te werken. Emmen, Meppel en Hoogeveen zijn daar bijna mee klaar. De gemeenteraad van Hoogeveen besluit donderdagavond over de nieuwe regelgeving.



'Geval tot geval'

Woordvoerster van de gemeente Emmen Anita Klingenberg zegt dat de verordening uiterst redmiddel is. "Normaal gesproken kun je met buurtmediation al genoeg bereiken. Sinds de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) sinds oktober gewijzigd is, hebben we deze niet hoeven toe te passen. In Emmen zijn we niet bezig met een lijst maatregelen zoals in Hoogeveen en Meppel", zegt Klingenberg. "Emmen wil geval tot geval bekijken. Zo denken we maatwerk te kunnen leveren."



Waarschuwing te weinig

De wet is uitsluitend bedoeld voor mensen met een eigen woning. Voor sociale huurwoningen zijn er al andere mogelijkheden om bewoners te dwingen hun asociale gedrag aan te passen. Daaronder vallen bijvoorbeeld gedwongen verhuizing naar een andere huurwoning of screening van nieuwe bewoners.



Tot nu toe kan de burgemeester bij aanhoudende overlast weinig doen om het woongenot en het gevoel van veiligheid van omwonenden zeker te stellen. Een bestuurlijke waarschuwing is vaak te weinig en heeft daardoor niet het gewenste effect. Sluiting van de woning door toepassing van de Wet Victoria is weer een te zware maatregel zegt burgemeester Loohuis.