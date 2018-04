Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 26 april Assen is omgetoverd in Iraanse sferen (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van donderdag 26 april gaat het over vliegeren. Daarnaast is Assen omgetoverd in Iraanse sferen. En vandaag, de dag voor Koningsdag, worden weer lintjes uitgereikt!