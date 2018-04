Deel dit artikel:











Oudste gedecoreerde vrouw van ons land woont in Meppel: Ik besef het nog niet helemaal Trix van Brussel-Bakker is de oudste gedecoreerde van ons land (foto: Marjolein Lauret/RTV Drenthe)

MEPPEL - Het is de dag van de traditionele lintjesregen. En de oudste gedecoreerde vrouw van ons land woont in Meppel. De 97-jarige Trix van Brussel-Bakker kreeg vandaag een lintje opgespeld door burgemeester Richard Korteland.

"Ik besef het nog niet helemaal. Maar ik wist het al wel een paar dagen, dus de grootste spanning was er al een beetje af", reageert ze na de uitreiking.



Boeken

Van Brussel schreef in haar leven kinderverhalen en gedichten. Ze bracht meer dan zeventig boeken uit. "Iemand zei ooit tegen me: je schrijft altijd zoveel verhalen, zet dat nou eens om in boekvorm. Zo ben ik aan het schrijven gekomen", vertelt de pas gedecoreerde vrouw.



Aubade

De dochter van Van Brussel - die ook Trix heet - is apetrots. "Het is echt geweldig, ze heeft het verdiend. Met al haar boekjes en ook het feestlied voor de aubade." Van Brussel verzorgt elk jaar namelijk ook de tekst voor de aubade; het traditionele feestlied waarbij de koning wordt toegezongen.



Morgen is Van Brussel ook bij de aubade. "Ik had er nog niet eens aan gedacht, maar dan hoor ik mijn eigen lied." Eerst wil de oudste decorandus van ons land nog even uitrusten. "Ik ga een beetje luieren vandaag denk ik, want ik ben wel moe hoor."



Luieren

Maar alleen maar luieren vandaag, dat gaat niet lukken. Dochter Trix: "We gaan zo lunchen met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dan even uitrusten en vanavond gaan we uiteten."