Djammen: Terug naar de basis met de Grolloo Takes van A.J. Plug A.J. Plug en Klaas Kuijt (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

GROLLOO - Jarenlang speelden ze eigenlijk alleen maar covers voor toeristen in het buitenland. Maar daar waren ze flauw van. Ze wilden zich met hun droom bezig houden: het maken van bluesmuziek. Daar zijn ze nu mee bezig: blueszangeres A.J. Plug en haar man Klaas Kuijt.

Op dit moment werken ze aan hun derde album in een leegstaande boerderij in Grolloo. "We hebben al een titel voor de nieuwe plaat: Barefoot, de Grolloo Takes. We wilden iets heel puurs maken, zonder toeters en bellen. De plaat is bijna af", zegt A.J. Plug uit Katwijk.



Muzikaal

Plug was op jonge leeftijd al bezig met zingen. "Ik was wel altijd aan het zingen, zoals meer meisjes met de borstel voor de spiegel doen. Dan deed je net alsof je een microfoon in de handen had en dan meezingen met muziek."



Haar man vult aan: "Ik weet het nog heel goed: op een verjaardag bij een oudere broer speelde één van die vrienden gitaar. Uit verveling ben ik het na gaan zitten doen. Zo is het gebeurd eigenlijk. Ik weet nog precies wat ik speelde", zegt Kuijt.



Zelf muziek maken

In Griekenland ligt de basis voor het muzikale duo. "Op een vakantie hebben we een keer samen gespeeld. Toen is op een Grieks eiland het balletje gaan rollen. Op een gegeven moment hebben we de hele vakantie gespeeld. We kwamen er al vrij snel achter dat we covers moesten spelen, omdat je over het algemeen voor toeristen speelt. Maar de drang van eigen muziek maken blijft heel erg. Het ging jeuken om zelf muziek te maken", vertelt Plug.



Kick

De eerste twee albums waren met een volledige band. Bij het derde album wil het stel terug naar de basis. "Alsof je erbij zit in de huiskamer", zegt Plug. Maar het duo kan ook intens genieten van optredens. "De kick is dat alles wat je in je hoofd kropt, eruit komt tijdens het muziek maken", aldus Plug.



"De band één met het publiek, dat is ook de kick", gaat Kuijt verder. "Als je met heel veel euforie het podium af komt dan zit je helemaal vol adrenaline. Onwijs lekker is dat. Zoals iemand helemaal op kan gaan in zijn werk. Dat is gewoon de kick en dan kun je niet meer stoppen. En dat geeft ook niet."