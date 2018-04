Geridderde melkschapenhouder Leo de Vos: Ik kan beter met schapen dan met mensen

PEIZE - Melkschapenhouder Leo de Vos uit Peize kreeg rond het middaguur de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door locoburgemeester Henk Kosters van de gemeente Noordenveld.

De Vos ontvangt het lintje vanwege zijn voortrekkersrol in de melkschapenhouderij. Kosters roemde De Vos ook om het delen van zijn kennis.Dertig jaar geleden begon hij met schapen melken vanuit het niets. "Je had toen een melkquotum en ik wilde een vrij beroep. De enige mogelijkheden waren toen struisvogels, geiten melken en wormen kweken. Toen ontstond het idee om schapen te gaan melken", zegt De Vos.Inmiddels heeft hij de productie van zijn schapen opgeschroefd naar het hoogste van Nederland. Hij wist de melkproductie op te voeren van 300 liter naar 700 liter per schaap per jaar.Melken is echt zijn hobby. "Ik doe niets anders dan melk onder die schapen weg krijgen. Melken, melken, melken. Dat vind ik mooi werk. De één is goed in schaatsen, de ander is goed met cijfers en ik kan goed met schapen omgaan. Beter dan met mensen, heb ik wel eens gezegd", aldus de Peizer boer.Wat hij nou zo leuk aan die schapen vindt? "Soms zoek je een vrouw uit en is de vraag: wat is daar nou zo leuk aan? Dat is een gevoel. Dat heb ik met schapen", aldus De Vos.De Vos was naar Café Ensing in Peize gelokt voor een lunch van LTO. "Toen ik hoorde dat er vandaag lintjes werden uitgereikt dacht ik wel even dat het tot de mogelijkheden behoorde. Maar ik dacht eigenlijk dat ik hier moest komen als decor voor iemand anders die een lintje kreeg. En dan word ik onderscheiden als Ridder. Dat is veel teveel eer", besluit De Vos.