Marktplaatsoplichter krijgt 240 uur werkstraf Mensen betaalden iets, maar kregen niets geleverd (foto: marktplaats.nl)

ASSEN - De rechtbank in Assen heeft een 27-jarige man uit het Friese Donkerbroek veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

De man lichtte via Marktplaats bijna negentig mensen op. Dat hij hiervoor 'gebruik maakte van kwetsbare mensen' rekent de rechtbank hem extra aan. Twee ‘katvangers’ uit Assen en Smilde zijn vrijgesproken.



De man plaatste vanuit Assen tussen juli 2013 en januari 2014 verschillende advertenties op Marktplaats. Tientallen mensen reageerden, maakten soms honderden euro’s over, maar kregen nooit hun koop te zien. De oplichting kwam aan het licht na meerdere klachten bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO).



Duizenden euro’s

Naast de ‘Marktplaatsoplichting’, veroordeelt de rechtbank de man ook voor verschillende diefstallen van koffie en diesel. De man moet daarnaast de vorderingen die de gedupeerden van de internetfraude hebben ingediend betalen. Dat gaat om duizenden euro’s.



Katvangers

Naast de man uit Donkerbroek, stonden ook verschillende ‘katvangers’ terecht. Dat zijn mensen die - vaak onder dwang - bankrekeningen openen en de pinpassen afgeven. Kopers van artikelen via internetsites als Marktplaats storten geld op deze rekeningen, die inmiddels in het bezit zijn van anderen.



Twee weken geleden eiste het OM hiervoor tegen een man uit Smilde een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. Om de man zover te krijgen een rekening te openen, werd onder meer zijn brievenbus in brand gestoken. De Smildenaar en een 22-jarige Assenaar werden beiden door de rechtbank vrijgesproken. Volgens de rechtbank was er geen sprake van een nauwe, bewuste samenwerking en hebben ze de pasjes onder bedreiging afgegeven.



“Ze hadden geen beschikking over de pasjes en geen wetenschap over wat er mee gebeurde”, lichtte de rechter de vrijspraak toe.