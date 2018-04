Gerda Boersema geridderd tot Officier: Ik kan het nog niet geloven

VRIES - Ze moest een traantje wegpinken toen burgemeester Marcel Thijsen van Tynaaro lovende woorden over haar uitsprak in de kerk in Vries.

Gerda Boersema is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ze krijgt de koninklijke onderscheiding omdat ze al jarenlang jongeren helpt die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt."Ik kan het nog niet geloven. Ik had niets in de gaten," zei Boersema in een reactie op de onderscheiding. "Je doet het gewoon, jongeren helpen. Dat is voor mij normaal."Frits Colenbrander van Visio De Brink in Vries was een van de mensen die Boersema heeft voorgedragen voor een lintje. "Vorig jaar kreeg ik zelf een lintje en dat gevoel komt nu weer een beetje boven. Het is echt overweldigend. Gerda heeft veel weerstand moeten overwinnen. Ze heeft eindeloos om de tafel gezeten met ministeries en directies van scholen."In de gemeente Tynaarlo kregen vanochtend nog vijf mensen een lintje. Ze werden Lid in de Orde van Oranje Nassau: Annette Hoogers-Sprenger, Gea Hazenberg-Kuiper, Augustinus de Jonge, Simon Koops en Jan de Boer.