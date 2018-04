Groepsleider Thomashuis niet vervolgd voor seksueel misbruik

RODEN - Tom J. (22) uit Groningen wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor het misbruiken van twee gehandicapte bewoners van het Thomashuis in Roden.

Dat meldt Dagblad van het Noorden . Dit is wel onder voorwaarde dat de Groninger de komende twee jaar zich niet misdraagt. "Wordt hij wel voor opgepakt voor iets, dan komt de zaak alsnog voor de rechter", zegt Melanie Kompier namens het OM.Het Thomashuis is een landelijke, kleinschalige woonvorm, voor verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren. De man werkte hier sinds 2012, toen hij als stagiair binnenkwam. Later werd hij als groepsleider aangenomen.Afgelopen jaar in maart gaf de man het misbruik toe aan zijn leidinggevenden. Die trokken vervolgens aan de bel bij de koepelorganisatie voor de Thomashuizen, De Drie Notenboomen, en de politie. De man werd vervolgens ontslagen.