Drentse dansers doen openingsact tijdens koningsbezoek: 'Als wij genieten, genieten de koning en koningin ook'

HOOGEVEEN - 23 dansers van Trevor Dance Center (TDC) uit Hoogeveen mogen dansen voor de koning op Koningsdag in Groningen.

Na weken voorbereiding is het morgen zover. Nog een laatste training en dan moeten de dansers knallen tijdens Koningsdag. In samenwerking met zo’n twintig dansers van The Urban Dance Center (TUDC) uit Groningen is er een choreografie bedacht die zij morgen aan de koning laten zien.‘’Toen ze het voor het eerst hoorden, geloofden ze het eigenlijk niet. Ze dachten dat ik een grap maakte”, zegt Tresor Nzita Fatima, eigenaar van TDC.Tresor selecteerde de dansers en stoomde ze klaar voor de show. Er is vooral gelet op discipline, energie, dat het gelijk loopt en op de uitstraling. Het is een groep van acht tot en met zestien jaar, dus de dans is er een beetje op aangepast."Ik heb ze eigenlijk een beetje gedwongen om op een hoger level te gaan dansen, maar ik weet ook wel dat ze het kunnen. Dit is voor mij superspeciaal, omdat ik ook voor die kinderen hun droom kan laten waarmaken".Lotte is de oudste van de 23 dansers van de Hoogeveense dansschool en ook zij heeft de zenuwen te pakken. "Ik ben op dit moment nog niet zo nerveus, maar ik weet zeker dat ik het op dat moment wel ga worden."Morgen komt de koninklijke familie op bezoek in Groningen. De route begint bij de poort van de Prinsenhof vlakbij de Martinitoren. Daar wordt onder andere de koning ontvangen door burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de koning René Paas. Na het ontvangst gaat het koningspaar genieten van de dansshow.