Asser communist: Als het ziekenhuis vol was, dan kregen nieuwe zieken gewoon een spuitje In een handgeschreven document schrijft Sjerp Weima over de verschrikkingen in de kampen (Foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis) Het is een document van 15.000 woorden (Foto: RTV Drenthe/Edwin van Stenis) Sjerp Weima met zijn gezin (Foto: Wim Ensing)

ASSEN - "Het is 26 juni 1941. Des morgens vijf uur. Er wordt op de deur gebonsd. Ik zie zes gewapende landwachters. Ze zeiden tegen mij: 'U gaat even mee'."

Zo leest Wim Ensing van het Drents Archief voor van het eerste, met de hand geschreven, papier. Het is een relaas van 15.000 woorden van Sjerp Weima uit Assen. Sjerp Weima was van 1935 tot '39 raadslid van een communistische partij. Communisten waren vijanden in de ogen van de Duitsers. En dus wordt Weima opgepakt.



Mensen kregen een spuitje

In een soort dagboek beschrijft hij de vier jaar van zijn leven en de verschrikkingen in verschillende werk- en concentratiekampen.



Wim Ensing leest voor: "Soms was het ziekenhuis overvol. Wij lagen met drie man in een bed. Mochten er weer nieuwe zieken bijkomen en er was geen plaats dan kregen deze mensen een spuitje. En zo lagen er dikwijls 25 tot 30 doden als het morgen was. Sommige stonden na het inspuiten nog even op en liepen rond alsof zij dronken waren." Ensing verzucht: "Het is onvoorstelbaar."



Engeltje op zijn schouder

Weima overleefd ook het laatste kamp: Neuengamme. Zwaar verzwakt komt hij op het schip de Cap Arcona terecht voor zijn reis naar huis. Maar omdat dat schip te vol is, wordt Weima overgezet naar een ander schip. De volgende dag wordt de Cap Arcona gebombardeerd. De meeste passagiers overlijden.



Het typeert het leven van Weima, die vaak een engeltje op zijn schouder bleek te hebben.



Buskaartje van zeven gulden

Na de bizarre terugreis, komt hij uiteindelijk met de bus aan in Assen. "Daar wordt hij herenigd met zijn vrouw en kinderen. Jarenlang is hij nog boos geweest dat hij dat buskaartje van zeven gulden heeft moeten kopen."



In 1969 overlijdt Sjerp Weima op zeventigjarige leeftijd. In zijn laatste jaren is hij nog werkzaam als conciërge op de Mulo in Assen.



Niet weggooien

Zeventig jaar is het bijzondere dagboek in bezit van Weima's familie. Uiteindelijk wordt het begin deze maand aan het Drents Archief geschonken. Met dit unieke stuk roept het Drents Archief mensen op nog eens goed op de zolder te kijken. "Het kan haast niet anders of er zijn ook bij andere mensen documenten op een zolder die heel goed een plekje in het Archief verdienen."



Donderdag 3 mei houdt het Archief een speciale dag in het teken van: 'Niet weggooien'.