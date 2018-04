Deel dit artikel:











Man in de val gelokt tijdens afspraak met minderjarige bij hotel in Hoogeveen Een 48-jarige man moest zich vandaag bij de rechter verantwoorden voor het seksueel getinte contact met een minderjarig meisje (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - Een 48-jarige man uit het Zuid-Hollandse Boskoop hoorde vandaag een celstraf van tien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen zich eisen.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de man niet had mogen afspreken met een 15-jarig meisje bij een hotel in Hoogeveen, het slachtoffer dwingen om naaktfoto’s te sturen en het bezitten van kinderporno.



Contact

De man kwam op 28 februari 2017 vanuit Boskoop bij het hotel in Hoogeveen aan. Hier had hij afgesproken met het 15-jarige meisje. De man wist niet dat het meisje daarvoor bij de politie was geweest. Samen met de politie stelden ze een plan op. Het meisje wachtte in de lobby en wees de man aan. Agenten hielden de man vervolgens op de parkeerplaats aan.



Hij had sinds 1 mei 2015 contact met het meisje, ze was toen 13 jaar. Ze ontmoetten elkaar op een site voor meisjes met anorexia. De man vroeg het meisje om naaktfoto’s te sturen. Als ze dit niet deed, zou hij eerdere foto’s die ze stuurde openbaar maken.



Contactverbod

Naast de celstraf eist de officier van justitie een contactverbod met het slachtoffer en moet de man zich laten behandelen. Ook is een schadevergoeding van 300 euro geëist.



De rechtbank doet op 9 mei uitspraak.