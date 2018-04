Deel dit artikel:











Pascal Schrik nieuwe fractievoorzitter Wakker Emmen Pascal Schrik, de nieuwe fractievoorzitter van Wakker Emmen (foto: Wakker)

EMMEN - De gemeentelijke partij Wakker Emmen heeft een nieuwe fractievoorzitter. De 37-jarige Pascal Schrik is met unanieme steun gekozen voor de functie.

Schrik neemt het stokje van Henk Bos over, die de afgelopen twee jaar de functie bekleedde. Hij gaf onlangs aan niet meer beschikbaar te zijn als fractievoorzitter. Door toenemende drukke werkzaamheden, op ruime afstand van Emmen, is het volgens hem niet meer te combineren. Wel blijft hij wel raadslid van Wakker Emmen.



Ervaring

Pascal Schrik is vanaf juni 2014 raadslid in Emmen en woont met zijn vrouw en drie kinderen in Schoonebeek. Hij werkt als ambtenaar bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.



"De politieke koers van Wakker Emmen blijft gelijk: we staan voor een gemeente die samen met haar inwoners werkt aan dorpen en wijken, waar het fijn wonen en werken is", vertelt Schrik enthousiast.



PvdA

Bij de PvdA staan er ook veranderingen op til: fractievoorzitter Raymond Wanders wordt wethouder en dus ontstaat er bij die partij een stoelendans. Wanders kan nog niet zeggen wanneer de nieuwe fractievoorzitter gepresenteerd wordt.