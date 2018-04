Deel dit artikel:











Eis van 160 uur taakstraf na trekken aan handrem van crossauto Eis van 160 uur taakstraf na trekken aan handrem van crossauto (foto: Pixabay.com)

SCHOONEBEEK - Een 23-jarige man uit Schoonebeek moet als het aan de officier van justitie ligt een taakstraf van 160 uur uitvoeren voor het veroorzaken van een verkeersongeluk. De bijrijder liep hierdoor ernstig letsel aan zijn oog op.

Op 23 december 2016 had de 23-jarige man een crossauto gekocht in Duitsland. Samen met een vriend maakte hij gelijk een ritje. Ze wilden naar een stuk land verderop rijden om daar te crossen. Maar het ging eerder mis.



Wie trok er aan de handrem?

Door een ruk aan de handrem raakte de auto op de Prinsenhofweg in Schoonebeek van de weg en botste tegen twee bomen. De mannen wijzen naar elkaar als het gaat om wie er aan de handrem trok.



Beide passagiers hadden geen gordel om en belandden tegen de voorruit. De bijrijder liep hierbij oogletsel op en heeft verminderd zicht aan één oog. Ook had hij snijwonden in zijn gezicht. Hier moesten 58 hechtingen aan te pas komen.



Boetes

Naast de taakstraf eist de officier 300 euro boete voor het rijden zonder geldig rijbewijs, 300 euro boete omdat de auto niet was verzekerd en een boete van 150 euro omdat de auto geen geldige kentekenplaten had.



De rechtbank doet op 9 mei uitspraak.