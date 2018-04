Deel dit artikel:











Staking in streekvervoer mag doorgaan Maandag en dinsdag wordt er gestaakt in het streekvervoer (foto: archief RTV Drenthe)

UTRECHT - De aangekondigde staking in het streekvervoer gaat door. Dat heeft de voorzieningsrechter vanmiddag bepaald in een kort geding.

De vakbonden FNV en CNV gaan komende maandag en dinsdag in het hele land het streekvervoer platleggen om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Dat betekent dat de streekbussen van Qbuzz niet rijden. Ook alle regionale treinen die niet van NS zijn, rijden die dagen niet, aldus de vakbonden.



De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober vorig jaar over onderwerpen als de werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging.



FNV blij

Pieter Beuzenberg van vakbond FNV: "We zijn blij met deze overwinning in de rechtbank. We vinden niet dat reizigers volledig benadeeld worden met deze staking, omdat we specifiek hebben gekozen voor een actie in de vakantie. Maar het gaat erom dat onze chauffeurs al heel lang gedupeerd zijn door hun werkgevers."



Onrechtmatig

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) vinden de staking juist wel onrechtmatig en eisten in een kort geding een verbod. Volgens de bonden is een staking op dit moment juist goed. Vanwege de vakantie zijn minder mensen aan het werk. Later staken gaat niet omdat dan de examens beginnen.



"Als er dinsdag geen toenadering van de werkgevers is, dan gaan we door. Net zo lang tot de werkgevers wel bij zinnen zijn om afspraken te maken", aldus Beuzenberg van FNV.