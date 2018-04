Gemeente Emmen hoeft uitspraak in krant niet te rectificeren

ASSEN/EMMEN - De gemeente Emmen hoeft uitlatingen, gedaan door een woordvoerder in Dagblad van het Noorden, niet te rectificeren. Dat heeft de rechtbank in Assen besloten, na het kort geding dat Emmenaar Jan de Vries had aangespannen.

In het artikel 'Eén Emmenaar, zestig zaken ' van 14 maart sprak een woordvoerder van de gemeente over vijftig tot zestig zaken, allemaal aangespannen door De Vries. Volgens de Emmenaar ging het echter om veel minder zaken. Hij eiste twee weken geleden tijdens de behandeling van het kort geding een rectificatie, onder meer vanwege geleden reputatieschade.De Vries strijdt al jaren tegen het carbidschieten in Noordbarge en de geluidsoverlast. De woordvoerder sprak in het artikel over in totaal zo’n vijftig tot zestig zaken. Soms aanvragen, andere keren Wob-verzoeken of bezwaren. Ze gingen voornamelijk over het carbidschieten, maar ook over het zogenoemde 'stoetbakken' en een hardloopevenement.Volgens de uitspraak van de rechter zijn de uitlatingen "niet onrechtmatig jegens De Vries" en heeft de Emmenaar onvoldoende kunnen aantonen dat het aantal zaken niet klopt. Het verzoek om een rectificatie wijst hij dan ook af.