Restauratie luchtwachttoren Schoonebeek stap dichterbij: helft van het geld is binnen

SCHOONEBEEK - De helft van de benodigde 400.000 euro voor de renovatie van de luchtwachttoren bij het Schoonebekerdiep, is binnen.

"We hebben een schriftelijke toezegging van de provincie Drenthe gekregen voor 200.000 euro", zegt projectleider Aaldert Sikken van Drents Monument.



De toren bij Schoonebeek is in 1954 gebouwd en deed in de jaren zestig dienst als waarnemingspost voor de luchtwachtdienst. De bemanning op de toren moest laagvliegende Sovjet-vliegtuigen signaleren, die de radar probeerden te ontwijken. Nederland telde ooit 130 van deze torens.



De toren in Schoonebeek is gebruikt tot 1964 en is momenteel ernstig vervallen, er is betonrot en er missen onderdelen. De toren is eigenaar van het Drents Monument en er bestaat al jaren de wens om deze op te knappen.



Daar lijkt nu schot in te komen. Voor de rest van het benodigde bedrag liggen er aanvragen bij de gemeente Emmen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en bij het Popper Fonds in Schoonebeek.



Van de vier ton is er drie ton nodig voor de restauratie van de toren. Het overige geld wordt gebruikt voor de omgeving, die heringericht wordt. Zo zijn de hoge bomen die de toren omringen, inmiddels gekapt omdat zij in slechte staat verkeerden.



Sikken hoopt het geld voor de bouwvakantie binnen te hebben, zodat er daarna gelijk begonnen kan worden. En dan moet de toren rond de kerst af zijn.